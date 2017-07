ESCLUSIVA TMW - Chiasso, Urbano: "Lascio Lugano dopo 5 splendidi anni"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Futuro ancora in Svizzera, dopo cinque anni al Lugano, per Orlando Urbano, difensore classe '84, nuovo acquisto del Chiasso: "Lascio la mia famiglia degli ultimi cinque anni, che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha fatto sentire a casa. Per questo merita un saluto signorile e affettuoso con tutto il cuore, non sarà un addio ma un arrivederci, magari in un ruolo diverso in futuro".

Cinque anni soddisfacenti da tanti punti di vista.

"Lascio dopo aver raggiunto traguardi storici: abbiamo vinto il campionato di B, ci siamo salvati in A con Zeman. E poi abbiamo raggiunto la finale di coppa nazionale dopo 25 anni, e la qualificazione in Europa League. Per questo posso dire grazie a tutti per questi 5 anni fantastici".

C'erano proposte anche dall'Italia.

"Ho preferito rimanere in Svizzera perché è dove voglio vivere con la mia famiglia e dove vedo in futuro la possibilità di poter ancora essere utile ai giovani dopo i tanti obbiettivi raggiunti con il Lugano".

Cosa ti aspetti di trovare al Chiasso?

"Io mi metto umilmente e professionalmente a disposizione della prossima avventura in rossoblù. Mi aspetto di trovare una squadra giovane, con voglia di fare e di arrivare. Penso ci possa essere quel mix che ci possa far fare un campionato divertente e pieno di soddisfazioni".

Cosa vuoi dire ai tuoi ormai "vecchi" tifosi?

"Nella lettera di ringraziamento al popolo bianconero ho menzionato tutti coloro che ci sono stati vicini. In particolare, coloro i quali all' inizio del percorso intrapreso 5 anni fa erano sempre al nostro fianco, credendo in noi anche nelle trasferte più scomode: sotto la neve nei mesi invernali, con tanti sacrifici e non mollando mai proprio come abbiamo fatto noi. E per questo i pochi sempre presenti meritano di stare nella storia di questa società, a differenza di chi è salito sul carro dei vincitori a giochi fatti.

Rispetto e riconoscenza ai veri bianconeri".