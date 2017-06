ESCLUSIVA TMW - Derby di Manchester in corso per Aurier 

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il futuro di Serge Aurier sarebbe al momento in bilico tra le due squadre di Manchester. Un’alternativa di lusso a Semedo per lo United (che invece sta per trovare la fumata bianca per Lindelof dopo il viaggio di Vieira della scorsa settimana), ed una prima scelta assoluta per la costruzione della squadra di Pep Guardiola. Non è un caso che il Psg si stia guardando intorno alla ricerca di un profilo giusto da inserire largo nella difesa a quattro. Intanto, per Aurier, c’è un derby in corso…