ESCLUSIVA TMW - Djuric: “Bristol la scelta giusta. Dzeko resta a Roma”

“Dopo un primo periodo in cui ho avuto la pubalgia sono contento, sto vivendo una bella esperienza. Abbiamo qualche speranza di andare ai playoff, è un’annata positiva”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante del Bristol, ex Cesena, Milan Djuric.

Anche nell’ultima partita ha lasciato il segno.

“Da quando sono tornato in condizione sto giocando, sta andando bene. Quattro partite, due gol. Sto cercando di avere continuità. Con la Nazionale mi si è aperto il mercato europeo, ho avuto la possibilità di venire qui al Bristol e non ci ho pensato su due volte. Ho fatto la scelta giusta”.

E il prossimo anno dove si vede?

“Al Bristol sto bene. Vorrei fare una stagione completa. Ho un anno di contratto con opzione per un’altra stagione. Dipenderà dalle vicissitudini di mercato”.

Ha sempre giocato in Italia, si è ambientato in fretta in Inghilterra?

“Magnusson l’anno scorso mi ha dato una mano importante. Quest’anno è arrivato Eros Pisano, ci aiutiamo a vicenda. Non è stato facile, ma mi sono ambientato. Ora va tutto bene e anche la mia famiglia è felice”.

E il suo connazionale Dzeko? A gennaio poteva raggiungerla in Inghilterra. Al Chelsea.

“È un top player. Ha sempre giocato a livelli stratosferici, il Chelsea sarebbe stata una grandissima occasione. Sono convinto che abbia rifiutato perché la famiglia si trova a Roma e poi non voleva lasciare le cose a metà. Essere rimasto in giallorosso è stata una bella dichiarazione d’amore alla Roma, non penso che in estate si muoverà”.