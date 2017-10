© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Everton cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Koeman. Ci sono stati dei contatti con Carlo Ancelotti che al momento ha preferito declinare. Possibile un nuovo pressing degli inglesi per la prossima stagione. Il presente potrebbe essere Sean Dyche del Burnley, trattativa in corso. È proprio il Burnley per cautelarsi pensa a Stam per la sua panchina. Un giro di allenatori che parte dalle mosse di casa Everton...