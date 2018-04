ESCLUSIVA TMW - Hannover, contatti con l’Az per Weghorst

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hannover al lavoro, a caccia di rinforzi per l’attacco. Contatti in giornata per Wout Weghorst dell’Az Alkmaar. Si prova a chiudere la trattativa, l’Hannover ha individuato in Weghorst il profilo ideale per il reparto offensivo. E oggi può essere importante per gettare le basi e arrivare alla fumata bianca. Weghorst e l’Az, ultimi mesi insieme. Poi sarà tempo di mercato...