ESCLUSIVA TMW - Il Getafe guarda in Italia: nel mirino Gilardino e Pinamonti

© foto di Federico Gaetano

Occhi puntati in Italia per il Getafe. La società spagnola cerca rinforzi in attacco. Contatti avviati per lo svincolato Alberto Gilardino, una possibilità che può essere favorita dalla voglia di Spagna da parte dell'ex giocatore del Palermo. Il Getafe non si ferma e guarda anche un altro profilo, più giovane e da valorizzare. Si tratta di Andrea Pinamonti e ci sono già stati contatti tra la dirigenza spagnola e l'Inter. Il Getafe si muove, nel mirino Gilardino e Pinamonti...