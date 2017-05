© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Las Palmas starebbe stringendo i tempi per mettere sotto contratto il tecnico Roberto De Zerbi. Gli spagnoli vorrebbero chiudere la trattativa entro la fine della settimana anche per evitare l'inserimento di alcuni club italiano – Sassuolo e Bari in particolare – che hanno messo gli occhi sull'ex di Foggia e Palermo.