ESCLUSIVA TMW - Il Monaco blinda Mbappé: vicino il rinnovo

Piacevole sorpresa, rivelazione. Kylian Mbappé è l'uomo mercato del momento, sorride il Monaco che coltiva il suo gioiello e non ha voglia di farselo scappare. Iniziate le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, si va verso il prolungamento probabilmente fino al 2021 ed è possibile che sul nuovo contratto venga inserita una clausola di risoluzione. Mbappé ancora in Francia, ancora al Monaco. Per continuare a stupire...