ESCLUSIVA TMW - Leicester, contatto con Puel: il francese punta all'Everton

© foto di Federico De Luca

Prosegue il giro di consultazioni del Leicester per la successione di Shakespeare sulla panchina delle Foxes. Tra i tanti profili presi in considerazione c’è anche quello di Claude Puel. Il tecnico francese ha già avuto un contatto con il direttore sportivo del club Jon Rudkin e con la proprietà, memorizzando la proposta ma prendendo tempo prima di arrivare ad una proposta definitiva. L’allenatore è infatti tra i candidati anche ad assumere la guida tecnica dell’Everton, e questa possibilità è al momento prioritaria per le sue scelte professionali.