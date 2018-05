ESCLUSIVA TMW - Liverpool-Barça, trattativa per Dembelé: distanza sulla formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di stasera potrebbe e dovrebbe essere l'ultima in Europa per Antoine Griezmann con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante francese è già stato accolto dai futuri compagni del Barcellona: i Colchoneros stanno nicchiando, con il presidente Cerezo che parla di un giocatore non in vendita ma il Barça è pronto a pagare la clausola rescissoria prima del Mondiale per averlo. Questo aprirà di fatto la porta alla partenza, clamorosa, di Ousmane Dembelè, pagato 105 milioni di euro più 40 circa di bonus al Borussia Dortmund. In Catalogna, però, complici anche gli infortuni, ha trovato pochissimo spazio (15 gare con 9 reti segnate) e per questo potrebbe partire. La formazione di Valverde non vorrebbe perderlo con una maxi minusvalenza e per questo sono in corso, anche in questi giorni, i contatti con il Liverpool. Jurgen Klopp ha aperto alla possibilità di prenderlo in prestito ma quel che separa le due società è il diritto di riscatto che i Reds vorrebbero inserire nell'affare. Il Barça preferirebbe cederlo in prestito oneroso senza concedere al Liverpool la possibilità di poterlo acquistare o, al massimo, con una recompra sicura.