ESCLUSIVA TMW - Lugano, idea Di Carlo per la panchina

Fonte: Simone Lorini

© foto di Federico Gaetano

Dopo la separazione con l'allenatore Paolo Tramezzani il Lugano guarda ancora verso l'Italia per trovare una nuova guida tecnica in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'ultima idea del club elvetico è quella che porta a Domenico Di Carlo, tecnico in uscita dallo Spezia.