© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Marsiglia va a caccia di rinforzi. Tutto su Mario Balotelli, la cui permanenza al Nizza non è scontata. Forte pressing, il Marsiglia vuole Balotelli. Nei prossimi giorni si cercherà di chiudere l'operazione in modo concreto è deciso. Futuro ancora in Ligue 1 per SuperMario, per tornare grande e consacrarsi definitivamente...