ESCLUSIVA TMW - Monaco, assalto al talento Geubbells. Accordo vicino

Tiene banco nelle ultime ore la situazione di Willem Geubbels. Il fenomenale talento dell’Olympique Lyonnais ha un contratto destinato a scadere al termine della stagione 2018-19, ma stando a quanto appreso da Tmw ci sarebbero degli sviluppi imminenti previsti per il suo futuro. Il Monaco ha infatti iniziato a tessere la sua trama nel tentativo di anticipare la concorrenza di mezza Europa, e non è escluso che a fronte di un accordo già reperito sulla lunga distanza, i monegaschi anticipino l’investimento alla prossima estate per aggiudicarsi le qualità di uno dei talenti più promettenti d’Europa.