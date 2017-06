ESCLUSIVA TMW - Nizza, idea Schelotto ma lo Sporting chiede 6 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Schelotto è entrato nelle mire del Nizza in queste ultime settimane, ma in questo momento l'operazione appare piuttosto complicata: se i francesi vorrebbero il "Galgo" in prestito, in questo momento lo Sporting Lisbona ha fatto sapere di valutare il giocatore almeno sei milioni di euro, forti dell'ottimo campionato disputato dall'italoargentino, che ha riportato il giocatore anche nelle idee della Seleccion.