ESCLUSIVA TMW - Offerta del Kaiserlaustern per Pinares: no dell'Unión Española

Il centrocampista César Pinares, che in passato ha vestito le maglie di Chievo Verona e Triestina, potrebbe tornare in Europa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Kaiserlaustern ha presentato un'offerta da 500mila euro per il calciatore cileno: per l'Unión Española l'offerta è troppo bassa, ma nelle prossime settimane la società tedesca potrebbe tornare alla carica.