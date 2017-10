ESCLUSIVA TMW - Porto, assalto a Felix: il Benfica lavora al rinnovo

Futuro da predestinato. Joao Felix il nuovo che avanza in casa Benfica. Classe 99, centrocampista paragonato per qualità e prospettiva a quel Manuel Rui Costa che oggi è il suo direttore sportivo. Un talento da non farsi scappare. E sul quale ha messo gli occhi addosso il Porto. Un assalto in piena regola da parte della società di Pinto Da Costa. Ma il Benfica vuole tutelarsi e lavora già al rinnovo. Prove di futuro ancora insieme, il Benfica punta a blindare Joao Felix...