ESCLUSIVA TMW - PSG, tentazione Antonio Conte per la prossima stagione

Paris Saint Germain che si gode il presente. E pensa anche al futuro. Magari con un altro allenatore. Si, perché c’è una tentazione in casa PSG per la stagione che verrà. Si tratta di Antonio Conte. Il ds Henrique Antero farà i primi sondaggi nel corso delle prossime settimane e avrebbe già confidato di volersi muovere in questa direzione ai suoi uomini più stretti. Emery non è in discussione, sia chiaro. Anche perché i risultati sorridono. Ma il PSG studia le mosse per il futuro. E nei pensieri c’è Antonio Conte...