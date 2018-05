ESCLUSIVA TMW - PSV, De Jong verso il Club America: incontro per chiudere

© foto di Giacomo Morini

Operazione in uscita per il PSV Eindhoven. L’attaccante Luuk De Jong è ad un passo dall’America di Messico. Trattativa ai dettagli, incontro nelle prossime ore tra il padre del giocatore e la società per provare a chiudere. De Jong saluta l’Olanda, l’America di Messico lo aspetta...