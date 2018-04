ESCLUSIVA TMW - PSV, possibile addio per il ds Brands: c’è l’Everton

ESCLUSIVA TMW - Werder Brema, si lavora per Younes

Amin Younes e il futuro, tutto da scrivere. Una firma con il Napoli che difficilmente avrà un seguito - dal punto di vista sportivo - in azzurro e una nuova squadra da trovare per la prossima stagione. Perché Younes non ha intenzione di giocare nel Napoli. Ci pensa il Werder Brema,...