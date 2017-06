ESCLUSIVA TMW - Reading, oggi incontro con l'entourage di Stam per il futuro

Un incontro per capire progetti e ambizioni per il futuro. L'entourage di Jaap Stam in giornata incontrerà i nuovi vertici del Reading, sul tavolo il futuro dell'allenatore olandese che intanto ha altre richieste. Da non escludere che il Reading possa proporre il rinnovo del contratto, ma prima il tecnico vuole comprendere le ambizioni della nuova proprietà. Stam e il futuro, giorni caldi..