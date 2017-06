ESCLUSIVA TMW - Reading, proposto il rinnovo a Stam: sensazioni positive

Jaap Stam e il futuro, situazione in evoluzione. Il Reading ha proposto all'entourage il rinnovo per altre due stagioni oltre la scadenza. Stam attualmente si trova in vacanza, gli è stata comunicata la proposta del Reading e sta valutando. La sensazione è che si arriverà al rinnovo. E sullo sfondo gli apprezzamenti di Leeds e Burnley...