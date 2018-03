ESCLUSIVA TMW - Siekmann (Bild): "Tedesco è un tecnico speciale"

Lo Schalke 04 della stagione passata ha mancato una qualificazione alle coppe europee, dopo aver persino navigato nei bassifondi della Bundesliga. In questa stagione il club di Gelsenkirchen ha riacquisito dignità, al punto da essere la miglior squadra del campionato, se escludiamo i cannibali del Bayern. Una Champions vicinissima, che solo lo scorso luglio sembrava utopia. Gran merito va al tecnico Domenico Tedesco, classe 1985 e alla sua prima esperienza nel massimo campionato tedesco dopo aver salvato l'anno scorso l'Aue in Zweite Bundesliga. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il collega della Bild, Marc Siekmann, commenta proprio l'exploit dell'allenatore di origini calabresi:

Marc, ti aspettavi un lavoro simile da parte di Domenico Tedesco? Qual era l'opinione generale prima del suo arrivo allo Schalke?

"Devo dire che qualcuno aveva posto dei dubbi al suo arrivo a seguito della sua poca esperienza. Ho avuto modo di conoscerlo la scorsa estate nel corso della preparazione dello Schalke in Cina, Austria e Germania e ho capito subito che era un tecnico speciale, perché ha tutto quel che serve parla cinque lingue, sa dove indirizzare sia i giovani che i giocatori più esperti, è onesto e molto critico. E sa tutto a livello tattico".

Cosa ti ha colpito maggiormente di lui?

"Il suo modo di comunicare. È uno specialista nel risolvere problemi e sviluppare idee. Ogni volta che parli con lui di calcio impari qualcosa. È un mix fra un professore e il ragazzo della porta accanto. A livello tecnico e tattico può ancora migliorare, magari trasformando lo Schalke da squadra difensiva a creativa".

Il suo futuro è in una big europea?

"Credo che si dedicherà completamente allo Schalke, almeno adesso. E lo Schalke, è bene precisarlo, già un grande club. Lui sa bene che avere successo allo Schalke è un biglietto da visita per poter poi guidare un club ancor più grande. Ad ogni modo Tedesco è ancora molto giovane e ha molto tempo per allenare altre squadre".