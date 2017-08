ESCLUSIVA TMW - Spartak Mosca, fatta per il brasiliano Luan

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento magico per il brasiliano Luan, esterno d'attacco di grande qualità che ha ricevuto anche la convocazione in Nazionale quest'oggi: l'ex obiettivo di Samp e Inter è infatti diretto verso lo Spartak Mosca, che nelle ultime ore ha accontentato le richieste del Gremio chiudendo così l'affare. Rinforzo importante per i capitolini di Massimo Carrera, con l'amico Antonio Conte che di certo lo terrà d'occhio in ottica futura per il suo Chelsea.