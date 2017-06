ESCLUSIVA TMW - Tra il Sion e Tramezzani spunta la nazionale albanese

Paolo Tramezzani tra il Sion e la nazionale albanese, secondo indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb. Dopo aver condotto il Lugano al terzo posto in classifica nel campionato svizzero il Sion, anch'esso qualificatosi all'Europa League gli ha proposto un contratto triennale. Accordo di massima tra le parti e ufficialità che arriverebbe all'inizio della prossima settimana, non fosse altro che l'addio di Gianni De Biasi dalla panchina della nazionale albanese a partire da ottobre ha cambiato le carte in tavola. Tramezzani, suo assistente fino agli Europei della scorsa estate, è un candidato forte proprio a raccoglierne l'eredità. Nei prossimi giorni il tecnico scioglierà le riserve.