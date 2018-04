ESCLUSIVA TMW - Valencia, assalto a Pastore. Operazione legata a Guedes

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Valencia ci riprova. Dopo i timidi contatti di gennaio per Javier Pastore, è pronto un nuovo assalto in vista dell’estate. Trattativa legata a Gonçalo Guedes, di proprietà del PSG e in odore di riscatto da parte del club spagnolo. Dopo il riscatto Guedes potrebbe essere venduto all’Atletico Madrid, operazione che consentirebbe al Valencia di fare cassa così da poter fare nuovi investimenti. A Pastore pensa anche il Besiktas, ma il giocatore preferirebbe la Liga. E il Valencia torna in pressing...