ESCLUSIVA TMW - Valencia, missione a Nizza: nel mirino Naithan Nandez

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Sirene spagnole per Naithan Nandez. Il centrocampista del Penarol, che oggi giocherà titolare contro l'Italia in amichevole a Nizza, è nel mirino del Valencia. La società spagnola lo aveva già monitorato in Uruguay, oggi lo farà da vicino tramite dei suoi emissari che saranno presenti alla partita. Il Valencia punta Naithan Nandez...