ESCLUSIVA TMW - WBA, è Allardyce il nome in pole per il dopo Pulis

Tony Pulis è stato esonerato in mattinata dal West Bromwich Albion. Il quarto ko consecutivo in Premier League, stavolta per 4-0 contro il Chelsea di Antonio Conte, è costato caro a Tony Pulis. Il nome per la soistituzione, raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe quello di Sam Allardyce. Ex manager dell'Inghilterra per una sola gara, salvo poi essere coinvolto in uno scandalo del calcio britannico, nella scorsa stagione ha condotto alla salvezza il Crystal Palace ma aveva annunciato l'intenzione di volersi fermare. Evidentemente il WBA ha messo sul tavolo buone motivazioni per convincerlo del contrario.