ESCLUSIVA TMW - Wolverhampton, maxi offerta ad Abel Hernandez: i dettagli

© foto di Federico De Luca

Abel Hernandez sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Parametro zero e occasione ghiotta per tanto club. A fiutare l’affare oltre il Celtic, di cui avevamo già parlato, è il Wolverhampton. Contatti in corso tra le parti, il club inglese è pronto a garantire 5 milioni alla firma al giocatore e un contratto da 3 milioni a stagione. Hernandez riflette. E il suo futuro può essere ancora in Inghilterra...