Rene Krhin in uscita dal Granada. Secondo quanto raccolto da 'TMW', l'ex centrocampista di Bologna e Inter con la retrocessione della squadra in Segunda Division non rientra più nei piani del club.

Discorso diverso per Adrian Ramos, ex centravanti del Borussia Dortmund: il Granada vuole continuare a puntare su di lui.