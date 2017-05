ESCLUSIVA TMW - WyScout, Monaco a lavoro per Neto dello Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Luis Neto, difensore dello Zenit con un passato in Italia al Siena, potrebbe essere in Francia. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb al WyScout di Torino il giocatore è finito nel mirino del Monaco, club che in estate potrebbe perdere molti dei suoi pezzi pregiati. Il club russo gli ha già fatto pervenire un’offerta per il rinnovo di contratto, ma la trattativa col club monegasco potrebbe scombinare i piani.