ESCLUSIVA TMW - Zenit, contatti per Munir del Barcellona

Roberto Mancini cerca rinforzi per il suo Zenit San Pietroburgo, anche per l'esterno d'attacco. La novità più importante, raccolta da Tuttomercatoweb.com, riguarda l'obiettivo Munir El Haddadi: sono confermati i contatti con il Barcellona e con l'entourage del giocatore per il giovane talento della cantera blaugrana. L'alternativa? E' Derlis Gonzalez della Dinamo Kiev, nazionale paraguaiano, visto che in uscita c'è il portghese Danny.