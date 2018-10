Espanyol, Mario Hermoso snobba il Real: "Qui ho realizzato un sogno"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il difensore dell'Espanyol Mario Hermoso resta nel mirino del Real Madrid, che pensa di riportarlo a casa dopo due stagioni in Catalogna. Una possibilità che il classe '95 ha però allontanato, almeno per il momento: "Io sono felice all'Espanyol, mi trovo bene e ho un'occasione fantastica per continuare a crescere - ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa -. Qui mi diverto e voglio fare una buona stagione. Sono riconoscente a questo club che mi ha permesso di realizzare un sogno".