Espanyol, Quique su Pau Lopez: "Sarà lui a scegliere dove giocare"

Era finito nel mirino di Juventus e Napoli, ma Pau López (23) sembra a un passo dall'accordo col Betis Siviglia per la prossima estate. Il portiere in scadenza con l'Espanyol, dunque, dovrebbe restare nella Liga. Quique Flores, tecnico del secondo club di Barcellona, ha intanto detto in conferenza stampa: "Pau sta disputando una stagione spettacolare, faremo affidamento su López fino a quando sarà un nostro calciatore. Poi, come è ovvio che sia, sarà lui a scegliere dove continuare la sua carriera. Intanto dovremmo essergli grati per il tempo che ha trascorso tra le file dell'Espanyol", le parole di Flores.