Europa League, gruppo A: Zurigo a punteggio pieno, Bayer ko

Zurigo in testa a punteggio pieno nel gruppo A. La squadra svizzera vince 3-2 lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen e vola in testa alla classifica con 9 punti. Nell'altra sfida AEK Larnaca e Ludogorets trovano i primi punti del girone: 1-1 il punteggio finale fra le due squadre, che restano però in fondo alla classifica con ormai pochissime possibilità di passare il turno.

Gruppo A

Zurigo-Bayer Leverkusen 3-2

AEK Larnaca-Ludogorets 1-1

CLASSIFICA

Zurigo 9

Bayer Leverkusen 6

Ludogorets 1

AEK Larnaca 1