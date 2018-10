Europa League, gruppo C: girone equilibrato, guida lo Zenit

Il Gruppo C è uno dei gironi decisamente più equilibrati ed incerti. In testa alla classifica con 7 punti troviamo lo Zenit, con il club russo che ha battuto 2-1 il Bordeaux. La squadra francese resta ancora in fondo con zero punti dopo tre giornate. Successo esterno dello Slavia Praga: 1-0 sul campo del Copenaghen: il club ceco sorpassa quello danese in classifica e si porta alle spalle dello Zenit con 6 punti.

Gruppo C

Copenhagen-Slavia Praga 0-1

Zenit-Bordeaux 2-1

CLASSIFICA

Zenit 7

Slavia Praga 6

Copenaghen 4

Bordeaux 0