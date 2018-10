Europa League, gruppo I: girone equilibrato, guida il Genk

Il gruppo I è sicuramente uno dei più equilibrati di questa Europa League. Sorprende l'ultima posizione in classifica, con 3 punti, per il Besiktas, sulla carta una delle squadre favorite per il passaggio del turno. I turchi sono stati sconfitti in casa dal Genk e proprio la formazione belga guida la classifica con 6 punti. In mezzo troviamo Malmo e Sarpsborg, che dopo il pareggio di questa sera sono appaiate a quota 4 punti.

Gruppo I

Besiktas-Genk 2-4

Sarpsborg-Malmo 1-1

CLASSIFICA

Genk 6

Malmo 4

Sarpsborg 4

Besiktas 3