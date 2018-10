Europa League, le classifiche: Chelsea e Arsenal a punteggio pieno

JUVE: IL CHELSEA PRONTO A TORNARE ALLA CARICA PER RUGANI. MILAN: LEONARDO AMMETTE DI AVER PENSATO A IBRAHIMOVIC. INTER: MIRANDA NON ESCLUDE IL RITORNO IN BRASILE. GENOA: BARCELLONA E ATLETICO MADRID SU PIATEK. ROMA: BIVIO PER UNDER. FIORENTINA: INCONTRO CON L'AGENTE DI PIOLI - In...