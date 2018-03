Europa League, quarti di finale - Il precedente di Atletico Madrid-Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forse il quarto di finale di Europa League più affascinante, quello tra Atletico Madrid e Sporting Lisbona ha un unico precedente che che risale agli ottavi di finale 2009/10, quando le squadre pareggiarono 0-0 a Madrid prima del 2-2 di Lisbona che qualificò la formazione spagnola che in quella stagione si sarebbe aggiudicata la competizione. Lo Sporting ha perso in casa (0-1) e in trasferta (0-2) col Barcellona nella fase a gironi di questa edizione della Champions League. Perdendo quelle partite è salita così a cinque la striscia di sconfitte per mano di squadre spagnole, con i portoghesi che hanno vinto appena una delle ultime 12 partite contro avversari della Liga.

SITUAZIONE IN CAMPIONATO

- Atletico Madrid: 2° posto in classifica (64 punti in 28 gare)

- Sporting Lisbona: 3° posto in classifica (62 punti in 26 gare)

CALENDARIO

- Andata 5/4/2018: Atletico Madrid-Sporting Lisbona

- Ritorno 12/4/2018: Sporting Lisbona-Atletico Madrid

FORMAZIONE TIPO

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Vrsaljko; Correa, Niguez, Gabi, Koke; Griezmann, Costa.

Sporting CP (4-4-2): Patricio; Piccini, Pinto, Coates, Coentrao; Martins, Bruno Fernandes, Carvalho, Acuna; Bas Dost, Doumbia.