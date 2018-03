Europa League, tutti i risultati delle gare di oggi

© foto di Federico De Luca

Questi tutti i risultati delle gare d'andata degli ottavi di Europa League. Male le italiane, con il Milan caduto in casa sotto i colpi dell'Arsenal, mentre la Lazio è stata fermata all'Olimpico dalla Dinamo Kiev: 2-2 il punteggio finale. L'Atletico Madrid, dopo il 3-0 rifilato alla Lokomotiv Mosca, ha un piede e mezzo ai quarti di finale, così come il Marsiglia (3-1 contro l'Athletic Club). Cade a sorpresa in casa il Borussia Dortmund contro il Salisburgo, successo esterno del Lione sul campo del CSKA Mosca. Bene anche RB Lispia e Sporting.

Milan-Arsenal 0-2 (15' Mkhitaryan, 45'+4' Ramsey)

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 3-0 (22' Saul Niguez, 47' Diego Costa, 90' Koke)

CSKA Mosca-Lione 0-1 (67' Marcelo)

Borussia Dortmund-Salisburgo 1-2 (50' Berisha, 56' Berisha, 64' Schürrle)

Lazio-Dinamo Kiev 2-2 (52' Tsygankov, 54 Immobile, 62' Felipe Anderson, 79' Moraes)

Marsiglia-Athletic Club 3-1 (1' Ocampos, 14' Payet, 45+3' Aduriz, 58' Ocampos)

RB Lipsia-Zenit 2-1 (56' Bruma, 77' Werner, 85' Criscito)

Sporting-Viktoria Plzen 2-0 (45' Montero, 49' Montero)