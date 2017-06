Europei Under 21, la Spagna batte il Portogallo e si qualifica in semifinale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Spagna stacca il biglietto per le semifinali degli Europei Under 21 con un turno d'anticipo, vincendo contro il Portogallo per 3-1. Di Saul Niguez, Sandro Ramirez e Inaki Williams le reti. Inutile il gol di Bruma per i lusitani che è valso il provvisorio 1-2. Il pareggio fra Serbia e Macedonia porta le "furie rosse" irraggiungibili al primo posto.