Europei Under 21, Portogallo eliminato. Spagna chiude a punteggio pieno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Portogallo fuori dagli Europei Under 21. Non basta il successo contro la Macedonia per regalare ai lusitani le semifinali. 4-2 il finale che porta la squadra a chiudere in seconda posizione a 6 punti, ma con una differenza reti peggiore della Slovacchia che ha chiuso ieri il suo girone A. La Spagna invece vince il gruppo a punteggio pieno, superando per 1-0 la Serbia grazie a una rete di Denis Suarez.

Spagna 9

Portogallo 6

Serbia 1

Macedonia 1