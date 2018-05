Everton, Allardyce su Rooney: "Non ha mai chiesto di essere ceduto"

Sam Allardyce, tecnico dell'Everton, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Wayne Rooney: "Quello che so io è che c'è una trattativa che va avanti da tempo, ma per chiarire la sua posizione dovrò aspettare di parlarci in allenamento. Non ha mai chiesto di essere ceduto e non ha mai parlato con me di questo argomento. Non abbiamo mai avuto situazioni difficili da affrontare, siamo adulti e ci confrontiamo regolarmente".