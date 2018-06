Everton, ds Brands: "Rooney tratta col DC. Ma dovremo parlarci anche noi"

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo rivela Sky Sport spiegando che...

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

Crotone, sondaggio per Rastelli

Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

Padova, Zamuner: "Del Favero? Forte ma non credo. Volta ci piace"

Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

Pescara, Sebastiani: "In Tribunale vicenda paradossale. Zeman un errore"

Galderisi: "Che forza il Cittadella. Non bene il Perugia"

Crotone, proposto Denis: l'ex Napoli e Atalanta può tornare in Italia

Livorno, idea Suagher in prestito dall'Atalanta

Frosinone, Longo: "Non possiamo fare calcoli. Al Tombolato per vincere"

Spezia, settimana decisiva per il ds: tre i nomi sotto i riflettori

Salernitana, sfida all'Avellino per Altobelli

Venezia, può tornare Sottili in panchina

Venezia, per il dopo-Inzaghi si valuta il nome di Vecchi

Novara, idea Caserta per la panchina. C'è anche la Reggiana

Marcel Brands , direttore sportivo dell'Everton, ha parlato del futuro di Wayne Rooney confessando la possibilità legata ad una permanenza del giocatore: "Esiste la possibilità che Wayne se ne vada, non è un segreto il fatto che stia parlando con la franchigia di Washington. Anche noi però dovremo parlare con lui e capire".

