Everton, entro il week-end l'annuncio di Marco Silva allenatore

Il Mattino in prima: “Noi, tifosi spaesati tra Sarri e Carletto”

La Nazione e il mercato viola: "Tutti pazzi per Chiesa"

La Stampa: "Non solo Ronaldo-Salah. Real-Liverpool finale degli opposti"

La Nuova Ferrara: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici"

Il Messaggero, la Lazio e Milinkovic: "Ok, il prezzo è russo"

Il Corriere Fiorentino e il futuro di Badelj: "Sì o no in 72 ore"

Il Messaggero sulla Roma: "Un mercato in fasce"

Tutto confermato: Marco Silva, racconta il Mirror, sarà il prossimo allenatore dell'Everton. Il ds Marcel Brands ha già definito l'arrivo del portoghese per il dopo Sam Allardyce. Entro la fine della settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità.

