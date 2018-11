Everton, incentivi a giovani calciatori: mercato bloccato per due anni

L'Everton è stato punito dalla Federazione inglese perché offriva incentivi sotto forma di pagamento a giocatori e famiglie per incoraggiare i giovani calciatori a firmare per il club. La socità di Liverpool non potrà acquistare giocatori per l'Academy, ovvero per le giovanili, per i prossimi due anni. I Toffees hanno anche ricevuto una multa di 500mila sterline.