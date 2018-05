Everton, Klaassen: "Ora vacanza poi riprenderò per essere al top"

Il centrocampista dell'Everton Davy Klaassen ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Vogliamo giocare il più possibile per la squadra. Ora siamo in vacanza e poi comincerò ad allenarmi per arrivare nelle condizioni migliori. Questo è il mio obiettivo e quello di tutti, ci sarà una buona concorrenza per i ruoli. Devi essere pronto non appena nei hai la possibilità".