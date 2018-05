Everton, Rooney al Centro Sportivo: ha comunicato il suo addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports, Wayne Rooney ha deciso di dire addio all'Everton per vestire la maglia del DC United in MLS. Il giocatore stamani si è presentato al Centro Sportivo dei Toffees per salutare i compagni che si stavano allenando e per prendere congedo dallo staff del club. La gara disputata contro il West Ham è dunque l'ultima che l'attaccante inglese ha disputato con la maglia dell'Everton.