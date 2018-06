Fair Play Finanziario, il presidente della Liga non ci sta: "È morto, senza valore"

Il presidente della Liga, Javier Tebas, va contro la UEFA e l'applicazione del Fair Play Finanziario, soprattutto dopo la mano morbida nei confronti del Paris Saint-Germain: "Dobbiamo guardare in modo più dettagliato la decisione della UEFA ma ciò che vedo è che il fair play finanziario è morto perché non ha valore. Parleremo con le autorità competenti in Europa e in Svizzera, denunciando il fair play finanziario della UEFA nella sua interezza".