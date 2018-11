Fair play finanziario, la UEFA non considera l'esclusione di PSG e City

Fonte: fcinternews.it

"In questo momento, il calcio non può fare a meno di squadre come il PSG o il Manchester City". Questa una frase che, secondo Marca, sarebbe stata pronunciata nei corridoi di Nyon, sede della Uefa, in merito alle ultime notizie trapelate relativamente alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte dei due club sopracitati denunciate nell'inchiesta Football Leaks.

Alcuni membri del massimo organismo del calcio continentale, inoltre, hanno fatto capire che il Psg sarà sanzionato, ma non verrà escluso dalle competizioni europee. La sentenza sul caso è previsto entro la fine dell'anno e potrebbe prevedere - secondo il quotidiano di Madrid - una seconda sanzione amministrativa.