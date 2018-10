© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA ha deciso di imporre un ban, di un anno, al Rubin Kazan. Il massimo organismo continentale ha indicato, tramite un comunicato, che la sospensione sarà effettiva se la società dovesse qualificarsi per una competizione europea nei prossimi due anni. Al momento si trova in quinta posizione del campionato russo, dopo dieci giornate, mentre in questa stagione non si è qualificato né in Champions né in EL.